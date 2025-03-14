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Элина Свитолина вылетела из Индиан-Уэлса
Обидно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из Индиан-Уэлса.
В 1/4 турнира украинка уступила "нейтральной" Мирре Андреевой. Элина Свитолина проиграла первый сет со счётом 7:5, а второй – со счётом 6:3.
Общий счёт противостояния – 2:0 в пользу Андреевой.
Элина Свитолина на пути к 1/4 финала обыграла Эшли Крюгер (2:1), Даниэль Коллинс (2:0) и Джессику Пегулу (2:1).
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