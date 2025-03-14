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Украинка Соболева вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Венгрии
Борьба за победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла в 1/2 финала турнира серии ITF W75 в Венгрии. В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву (WTA №322).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 6 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок, на вылет Анастасия не подавала.
В борьбе за финал Соболева сыграет против победительницы пары Синья Краус – Сара Бейлек. В следующий понедельник украинка вернется в ТОП-200 мирового рейтинга.
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