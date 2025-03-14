Украинка Соболева вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Венгрии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла в 1/2 финала турнира серии ITF W75 в Венгрии. В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву (WTA №322).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 6 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок, на вылет Анастасия не подавала.

В борьбе за финал Соболева сыграет против победительницы пары Синья Краус – Сара Бейлек. В следующий понедельник украинка вернется в ТОП-200 мирового рейтинга.