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Украинка Соболева вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Венгрии

Теннис
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Борьба за победу

Украинка Соболева вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Венгрии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №219) вышла в 1/2 финала турнира серии ITF W75 в Венгрии. В матче 1/4 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву (WTA №322).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 6 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок, на вылет Анастасия не подавала.

В борьбе за финал Соболева сыграет против победительницы пары Синья Краус – Сара Бейлек. В следующий понедельник украинка вернется в ТОП-200 мирового рейтинга.

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