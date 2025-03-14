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Костюк призналась, кто является наиболее стильной теннисисткой в Туре
Прекрасный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк охарактеризовала свой стиль одежды и рассказала, кто из девушек в этом вопросе лучше остальных. Ее слова цитирует портал InStyle:
"Я бы определила свой личный стиль как спортивный и очень женственный. Я не думаю, что мой стиль на корте сильно разнится; он просто спортивнее, но я все равно стараюсь, чтобы он был более женственным и отличался от других.
Самая стильная теннисистка? Я бы, наверное, назвала Коко Гофф. У нее всегда хорошие комплекты и хорошие цвета. Мне нравится, как она выглядит. Я бы тоже назвала себя здесь" – сказала Марта.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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