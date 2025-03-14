Костюк призналась, кто является наиболее стильной теннисисткой в ​​Туре

Украинская теннисистка Марта Костюк охарактеризовала свой стиль одежды и рассказала, кто из девушек в этом вопросе лучше остальных. Ее слова цитирует портал InStyle:

"Я бы определила свой личный стиль как спортивный и очень женственный. Я не думаю, что мой стиль на корте сильно разнится; он просто спортивнее, но я все равно стараюсь, чтобы он был более женственным и отличался от других.

Самая стильная теннисистка? Я бы, наверное, назвала Коко Гофф. У нее всегда хорошие комплекты и хорошие цвета. Мне нравится, как она выглядит. Я бы тоже назвала себя здесь" – сказала Марта.