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Костюк призналась, кто является наиболее стильной теннисисткой в ​​Туре

Теннис
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Прекрасный выбор

Костюк призналась, кто является наиболее стильной теннисисткой в ​​Туре

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк охарактеризовала свой стиль одежды и рассказала, кто из девушек в этом вопросе лучше остальных. Ее слова цитирует портал InStyle:

"Я бы определила свой личный стиль как спортивный и очень женственный. Я не думаю, что мой стиль на корте сильно разнится; он просто спортивнее, но я все равно стараюсь, чтобы он был более женственным и отличался от других.

Самая стильная теннисистка? Я бы, наверное, назвала Коко Гофф. У нее всегда хорошие комплекты и хорошие цвета. Мне нравится, как она выглядит. Я бы тоже назвала себя здесь" – сказала Марта.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вылетела из Индиан-Уэллс.

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