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Все полуфиналистки Индиан-Уэллса входят в топ-4 по выигранным матчам в этом сезоне

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Все полуфиналистки Индиан-Уэллса входят в топ-4 по выигранным матчам в этом сезоне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Полуфиналистки хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе входят в четвёрку лучших по количеству побед в WTA-туре в 2025 году.

Топ-5 теннисисток по количеству побед в этом сезоне:

1. Мэдисон Киз — 18.

1. Ига Швёнтек — 18.

3. Мирра Андреева — 17.

4. Арина Соболенко — 16.

4. Клара Таусон — 16.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Ига Швёнтек сыграет с Миррой Андреевой, а во втором полуфинале Соболенко встретится с Мэдисон Киз.

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