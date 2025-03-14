Карлос Алькарас может купить дом в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил забавную надпись на камере после четвёртого подряд выхода в полуфинал турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"Может, купить здесь дом?" — написал Алькарас на камере.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас одержал победу над аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Далее третьей ракетке мира предстоит сыграть с 14-м номером рейтинга британцем Джеком Дрейпером.