Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас может купить дом в Индиан-Уэллсе
Теннисист после победы оставил забавную надпись на камере
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил забавную надпись на камере после четвёртого подряд выхода в полуфинал турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
"Может, купить здесь дом?" — написал Алькарас на камере.
В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас одержал победу над аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Далее третьей ракетке мира предстоит сыграть с 14-м номером рейтинга британцем Джеком Дрейпером.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Свитолина: После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн