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Ига Швёнтек повторила достижение Новака Джоковича
Польская теннисистка повторила рекорд 14-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком со времён серба Новака Джоковича в 2011 году, отдавшим не более 12 геймов на пути к полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе.
Напомним, что 13 марта Швёнтек со счётом 6:3, 6:3 обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь и в четвёртый раз подряд вышла в полуфинал одиночного разряда Индиан-Уэллса.
За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе действующая чемпионка Швёнтек сразится с теннисисткой без флага Миррой Андреевой.
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