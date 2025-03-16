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Алькарас сенсационно проиграл в полуфинале Indian Wells-2025

Теннис
Обновлено

Удивительный матч

Алькарас сенсационно проиграл в полуфинале Indian Wells-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира Карлос Алькарас завершил борьбу на турнире серии АТР-1000 в американском Indian Wells. В борьбе за финал испанец уступил представителю Великобритании Джеку Дрейперу (АТР №14).

Счет встречи 2-1 (6-1; 0-6; 6-4) в пользу британца, в активе которого 4 подачи на вылет, 13 виннеров, 4 из 5 реализованных брейки, а в пассиве – 24 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Счет в очных встречах стал 3-2 в пользу испанца. В решающем поединке за главный титул турнира Дрейпер сыграет против Хольгера Руне (АТР №13).

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