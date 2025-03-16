Украинка Котляр завоевала дебютный титул на турнире ITF W15 в Турции

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA №860) выиграла турнир серии ITF W15 в Анталии (Турция). В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка победила местную Илай Йорук (WTA №554).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-4; 6-1) в пользу Елизаветы, в активе которой 9 реализованных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки, на вылет украинка не подавала.

Это была вторая очная встреча для теннисисток, счет стал 1-1. Это первый титул для Котляр на уровне ITF.