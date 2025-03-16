  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Котляр завоевала дебютный титул на турнире ITF W15 в Турции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Котляр завоевала дебютный титул на турнире ITF W15 в Турции

Теннис
Обновлено

Знаковая победа

Украинка Котляр завоевала дебютный титул на турнире ITF W15 в Турции

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA №860) выиграла турнир серии ITF W15 в Анталии (Турция). В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка победила местную Илай Йорук (WTA №554).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-4; 6-1) в пользу Елизаветы, в активе которой 9 реализованных брейки, а в пассиве – 3 двойные ошибки, на вылет украинка не подавала.

Это была вторая очная встреча для теннисисток, счет стал 1-1. Это первый титул для Котляр на уровне ITF.

Напомним, ранее Алькарас сенсационно проиграл в полуфинале Indian Wells-2025.

По теме
yellow-arrow
Алькарас сенсационно проиграл в полуфинале Indian Wells-2025
yellow-arrow
Ига Швёнтек повторила достижение Новака Джоковича
yellow-arrow
Карлос Алькарас может купить дом в Индиан-Уэллсе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости