Британец Дрейпер победил в финале Indian Wells-2025

Британский теннисист Джек Дрейпер (АТР №7) победил в финале турнира серии АТР-1000 в Indian Wells. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел представителя Норвегии Хольгера Руне (АТР №12).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу триумфатора американского "тысячника". В активе Дрейпера 10 подач на вылет, 21 виннер и 3 из 6 реализованных брейков, а в пассиве – 16 невынужденных ошибок.

Для Джейка этот титул стал третьим на уровне АТР в его профессиональной карьере (в шести финалах). За счет победы на Indian Wells британец поднялся с 14-й на 7-ю позицию мирового рейтинга.