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WTA обновили рейтинг, Свитолина все ближе к ТОП-20, Костюк существенно сдала позиции
Обновленный список лучших
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства, поднявшись с 23 на 22 позицию. Марта Костюк заметно сдала, опустившись с 24 на 29 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, улучшившая свои позиции (из 46 поднялась на 42).
55 (-1) Ангелина Калинина
108 (+2) Юлия Стародубцева
137 (-9) Дарья Снигур
197 (+22) Анастасия Соболева
209 (-23) Леся Цуренко
250 (-1) Екатерина Завацкая
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