WTA обновили рейтинг, Свитолина все ближе к ТОП-20, Костюк существенно сдала позиции

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства, поднявшись с 23 на 22 позицию. Марта Костюк заметно сдала, опустившись с 24 на 29 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, улучшившая свои позиции (из 46 поднялась на 42).

55 (-1) Ангелина Калинина

108 (+2) Юлия Стародубцева

137 (-9) Дарья Снигур

197 (+22) Анастасия Соболева

209 (-23) Леся Цуренко

250 (-1) Екатерина Завацкая