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Дрейпер – о победе на Indian Wells: Конечно, это невероятное чувство
День, который запомнится на долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист, седьмая ракетка мира Джейк Дрейпер прокомментировал победу в финальном матче американского "тысячника" Indian Wells.
"Конечно, это невероятное чувство. Я следил за этим турниром с детства, наблюдая за игрой всех чемпионов на этом большом корте. Честно говоря, для меня очень многое значит быть здесь победителем. Я не думал об этом до последнего мяча. Перед матчем ты прокручиваешь в голове всевозможные сценарии, есть много сомнений, ты думаешь, что, возможно, можешь проиграть. И что делает победу еще лучше, то это то, что ты просто преодолеваешь эти сомнения и можешь сыграть финал так, как я это сделал. Я очень счастлив, очень горжусь своими достижениями на этой неделе" – сказал Дрейпер.
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