Янник Синнер сравнялся с Энди Марреем по неделям на первой строчке рейтинга, несмотря на дисквалификацию

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер проводит 41-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он сравнялся с трёхкратным чемпионом мэйджоров британцем Энди Марреем, с которым делит 14-е место по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос" — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия).