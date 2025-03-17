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Дисквалифицированный Янник Синнер сменил агента
Теннисист готовится к возвращению на корт
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сменил спортивное агентство. После пяти лет сотрудничества с компанией StarWing Sports Синнер подписал контракт с AVIMA Sports & Business Management.
Отметим, что агентом Синнера долгое время был генеральный директор StarWing Sports Лоуренс Франкопан, известный по сотрудничеству со Стэном Вавринкой, Гаэлем Монфисом и другими звёздами тенниса. Теперь Алекс Виттур, основатель агентства AVIMA и бывший итальянский теннисист, полностью возьмёт на себя руководство развитием бренда Синнера с точки зрения бизнеса.
"Лоуренс Франкопан и его команда оказали мне огромную поддержку, этот факт навсегда останется со мной. Я хочу поблагодарить их за преданность делу на протяжении многих лет", — заявил Синнер в официальном пресс-релизе.
Напомним, дисквалификация Синнера за положительный допинг-тест истечёт 4 мая.
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