Дисквалифицированный Янник Синнер сменил агента

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сменил спортивное агентство. После пяти лет сотрудничества с компанией StarWing Sports Синнер подписал контракт с AVIMA Sports & Business Management.

Отметим, что агентом Синнера долгое время был генеральный директор StarWing Sports Лоуренс Франкопан, известный по сотрудничеству со Стэном Вавринкой, Гаэлем Монфисом и другими звёздами тенниса. Теперь Алекс Виттур, основатель агентства AVIMA и бывший итальянский теннисист, полностью возьмёт на себя руководство развитием бренда Синнера с точки зрения бизнеса.

"Лоуренс Франкопан и его команда оказали мне огромную поддержку, этот факт навсегда останется со мной. Я хочу поблагодарить их за преданность делу на протяжении многих лет", — заявил Синнер в официальном пресс-релизе.

Напомним, дисквалификация Синнера за положительный допинг-тест истечёт 4 мая.