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Стародубцева получила соперницу на старте турнира в Маями

Теннис

Будет очень не легко

Стародубцева получила соперницу на старте турнира в Маями

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) получила свою первую соперницу на турнире серии WTA1000 в Маями. На старте американского "тысячника" наша спортсменка сыграет против экс-первой ракетки мира, японки Наоми Осаки (WTA №61).

Раньше теннисистки между собой не встречались. Матч состоится сегодня, 18 марта, ориентировочное начало – в 18.30 по киевскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет почти 9 миллионов долларов.

Напомним, что ранее дисквалифицированный Янник Синнер сменил агента.

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