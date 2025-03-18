Стародубцева получила соперницу на старте турнира в Маями

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) получила свою первую соперницу на турнире серии WTA1000 в Маями. На старте американского "тысячника" наша спортсменка сыграет против экс-первой ракетки мира, японки Наоми Осаки (WTA №61).

Раньше теннисистки между собой не встречались. Матч состоится сегодня, 18 марта, ориентировочное начало – в 18.30 по киевскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет почти 9 миллионов долларов.