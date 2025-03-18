Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева получила соперницу на старте турнира в Маями
Будет очень не легко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) получила свою первую соперницу на турнире серии WTA1000 в Маями. На старте американского "тысячника" наша спортсменка сыграет против экс-первой ракетки мира, японки Наоми Осаки (WTA №61).
Раньше теннисистки между собой не встречались. Матч состоится сегодня, 18 марта, ориентировочное начало – в 18.30 по киевскому времени.
Призовой фонд соревнований составляет почти 9 миллионов долларов.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- Руководитель Феррари назвал главную ошибку команды на Гран-при Австралии
- Элина Свитолина вылетела из Индиан-Уэлса
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной