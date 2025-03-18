Свентек дала широкий комментарий после поражения в полуфинале Indian Wells

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в полуфинале американского Indian Wells. Соответствующий пост полька написала на своей официальной странице в Instagram.

"Я вижу, что в последнее время много говорят об изменениях в моем поведении и эмоциях на корте. Хотя мне некомфортно объяснять, пора поделиться своим взглядом, чтобы остановить спекуляции и безосновательные теории.

Во-первых, об инциденте во время моего последнего матча. Это правда – я выразила свое разочарование так, что не горжусь этим. Я никогда не собиралась попасть мячом в кого-то, а просто хотела выпустить раздражение, отбив его о землю. Я сразу извинилась перед болбоем.

Во-вторых, по выражению эмоций. Вторая половина прошлого года была для меня чрезвычайно сложной, особенно из-за положительного допинг-теста и того, как обстоятельства, которые полностью не зависели от меня, отняли у меня возможность бороться за самые высокие спортивные цели в конце сезона. Это заставило меня просмотреть определенные вещи в себе.

Однако на Ближнем Востоке меня сильно поразило осознание того, что ситуация с моим положительным тестом, пропуск двух турниров с высоким рейтингом в октябре и исключительные результаты прошлого года (четыре победы на турнирах уровня 1000 и один титул Grand Slam в первой половине сезона) и далее будут влиять на мой рейтинг. Это осознание глубоко огорчило меня. Вы могли видеть это на корте в Дубае.

Я знаю, что играть, застряв в прошлых разочарованиях и переживая через вещи, которые вне моего контроля, – это неправильный путь. Моя команда и я почти сразу осознали эту проблему (с их опытом, вероятно, быстрее, чем кто мог представить), но изменение мышления требует значительного времени, усилий и поддержки команды" – написала Ига.