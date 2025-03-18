Ну турнире в Индиан-Уэллсе побит рекорд посещаемости

504 268 зрителей посетили престижный турнир в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 5 по 16 марта.

Это рекорд посещаемости соревнований, которые многие называют пятым турниром серии "Большого шлема".

В 2024 году корты Индиан-Уэллса посетили 493 440 человек. Отметим, что турнир проходит с 1987 года.

Напомним, что в финале турнира в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2 и выиграл свой первый "Мастерс".