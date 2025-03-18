Янник Синнер сыграет на турнире в Гамбурге накануне Ролан Гаррос

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер примет участие в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсети Х.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 17 по 24 мая. Он пройдёт за неделю до второго турнира серии "Большого шлема" в 2025 году. Основная сетка "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.

Действующим чемпионом соревнований в Гамбурге является француз Артюр Фис. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.