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Янник Синнер сыграет на турнире в Гамбурге накануне Ролан Гаррос

Теннис

Тренировка перед основным турниром

Янник Синнер сыграет на турнире в Гамбурге накануне Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер примет участие в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсети Х.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 17 по 24 мая. Он пройдёт за неделю до второго турнира серии "Большого шлема" в 2025 году. Основная сетка "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.

Действующим чемпионом соревнований в Гамбурге является француз Артюр Фис. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева.

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