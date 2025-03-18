Хольгер Руне рассказал, в чем секрет успеха Карлоса Алькараса

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал проблему в своей игре, из-за которой не смог победить на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В финале он проиграл британцу Джеку Дрейперу — 2:6, 2:6.

"В Индиан-Уэллсе, когда я был в стрессовом состоянии, я отходил на три метра от задней линии. Мне нужно играть агрессивнее.

Послушайте, Карлос так предан своей игре… Думаю, именно поэтому у него четыре титула на турнирах "Большого шлема" и куча титулов на "Мастерсах" в 21 год. То же самое можно сказать и про Синнера. На этой неделе это невероятно хорошо удалось Дрейперу", — приводит слова Руне We love tennis.