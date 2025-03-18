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Созданная Джоковичем PTPA подала в суд на ATP и WTA

Теннис

Посмотрим, чем закончится эта исория

Созданная Джоковичем PTPA подала в суд на ATP и WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), основанная сербом Новаком Джоковичем, обнародовала пресс-релиз, в котором говорится о запуске серии юридических действий в США, Великобритании и ЕС против основных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA.

"Судебные иски раскрывают то, как коррумпированные руководящие органы тенниса систематически злоупотребляют своими полномочиями, заставляют молчать и эксплуатируют игроков для получения личной прибыли посредством монополистического контроля. Широкомасштабные и давние противозаконные действия руководящих органов тенниса нанесли вред игрокам, болельщикам и самому виду спорта и представляют серьёзную угрозу его будущему.

ATP, WTA, ITF и ITIA действуют как картель, применяя ряд драконовских, взаимосвязанных антиконкурентных ограничений и злоупотреблений", — говорится в заявлении PTPA.

PTPA обвиняет главные мировые теннисные организации в:

сговоре с целью ограничения размера призовых;

введении "неприемлемой" системы рейтингов;

урезании доходов игроков;

пренебрежении здоровьем и благополучием игроков;

финансовой эксплуатации и нарушении права на неприкосновенность частной жизни, например, путём проведения случайных допинг-тестов и конфискации мобильных телефонов игроков с целью их обыска.

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