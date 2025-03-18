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Себя не включил в список. Новак Джокович составил рейтинг из легенд тенниса
Получилось неплохо
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович составил рейтинг из легендарных теннисистов в эфире DAZN Sport.
Джокович должен был сформировать топ-5 из игроков при условии, что их имена он узнавал в режиме живого времени. У Новака не было возможности изменить свой выбор.
Рейтинг Джоковича:
Рафаэль Надаль (Испания);
Роджер Федерер (Швейцария);
Пит Сампрас (США);
Андре Агасси (США);
Энди Маррей (Великобритания).
Отметим, что Сампраса серб назвал своим "идолом".
В данный момент Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта пройдёт турнир серии "Мастерс".
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