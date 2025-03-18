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Себя не включил в список. Новак Джокович составил рейтинг из легенд тенниса

Теннис

Получилось неплохо

Себя не включил в список. Новак Джокович составил рейтинг из легенд тенниса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович составил рейтинг из легендарных теннисистов в эфире DAZN Sport.

Джокович должен был сформировать топ-5 из игроков при условии, что их имена он узнавал в режиме живого времени. У Новака не было возможности изменить свой выбор.

Рейтинг Джоковича:

Рафаэль Надаль (Испания);

Роджер Федерер (Швейцария);

Пит Сампрас (США);

Андре Агасси (США);

Энди Маррей (Великобритания).

Отметим, что Сампраса серб назвал своим "идолом".

В данный момент Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта пройдёт турнир серии "Мастерс".

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