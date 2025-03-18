Украинка Стародубцева дала бой Осаке, но выбыла из турнира в Майами

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (108-я ракетка мира), которая пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Майами (США) через квалификацию, завершила выступление на старте соревнований.

В первом круге она встретилась с четырехкратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема" Наоми Осакой из Японии. Матч длился 2 часа 30 минут и завершился волевой победой Осаки со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

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Стародубцева мощно начала игру, выиграв первый сет 6:3, но не сумела удержать преимущество. В ходе поединка украинка реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку, однако не подала ни одного эйса. Зато Осака отметилась 10 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и четырьмя успешными брейками из восьми возможностей.

Для Юлии это был второй в карьере матч в основной сетке турнира WTA-1000, и хотя победа ускользнула, она продемонстрировала достойное сопротивление звездной сопернице. Следующей оппоненткой Осаки станет Людмила Самсонова.