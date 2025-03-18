Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Стародубцева дала бой Осаке, но выбыла из турнира в Майами
Украинка отлично начала матч, но не сумела удержать преимущество
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (108-я ракетка мира), которая пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Майами (США) через квалификацию, завершила выступление на старте соревнований.
В первом круге она встретилась с четырехкратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема" Наоми Осакой из Японии. Матч длился 2 часа 30 минут и завершился волевой победой Осаки со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Стародубцева мощно начала игру, выиграв первый сет 6:3, но не сумела удержать преимущество. В ходе поединка украинка реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку, однако не подала ни одного эйса. Зато Осака отметилась 10 подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и четырьмя успешными брейками из восьми возможностей.
Для Юлии это был второй в карьере матч в основной сетке турнира WTA-1000, и хотя победа ускользнула, она продемонстрировала достойное сопротивление звездной сопернице. Следующей оппоненткой Осаки станет Людмила Самсонова.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Все полуфиналистки Индиан-Уэллса входят в топ-4 по выигранным матчам в этом сезоне
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной