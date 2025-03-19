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Осака прокомментировала победу над Стародубцевой в первом круге турнира в Маями

Теннис

Выдержала натиск

Осака прокомментировала победу над Стародубцевой в первом круге турнира в Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу в матче первого круга турнира серии WTA1000 в Маями над украинкой Юлией Стародубцевой.

"Несмотря на счет, я действительно чувствовала, что весело провожу время. То есть да, я знала, что играю не слишком хорошо, но я подумала: "Попробуем остаться на корте как можно дольше". Я хотела этого, потому что считаю Маями своим домом. Моя мама здесь, она сейчас снимает меня. Я рада, что могу провести много времени с ней и дочерью. Знаю, что это, наверное, не очень хорошо думать об этом во время матча, но это действительно так. Я просто пытаюсь продлить свое пребывание здесь. Поэтому на самом деле это было большое удовольствие играть дома перед всеми этими зрителями. У вас столько энергии. Эта энергия подталкивала меня дальше. Я была рада, что смогла выиграть, потому что она очень хорошая теннисистка.

Думаю, когда я уступала, я пыталась разобраться, какой самый лучший вариант действий. Первый сет, однозначно, прошел совсем не в мою пользу. Несмотря на это, я выглядела положительно настроенной? Я старалась сама себя ободрять. В Индиан-Уэллс на той неделе я выступила не очень хорошо и сегодня пыталась воспользоваться теми уроками, которые извлекла для себя. Тогда я очень сильно била, поэтому в этом матче я пыталась больше работать ногами. Я собиралась доходить до каждого угла, если бы мне пришлось. И если бы она собиралась меня победить, я готова была играть все три часа" – сказала спортсменка.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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