  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Две украинские теннисистки сыграют на турнире серии WTA250 в Руане
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две украинские теннисистки сыграют на турнире серии WTA250 в Руане

Теннис
Обновлено

Будем болеть за девушек

Две украинские теннисистки сыграют на турнире серии WTA250 в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки примут участие в розыгрыше турнира серии WTA250 в Руане (Франция). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Так, наше государство представят Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Имена первых соперниц наших девушек будут известны позже.

Турнир в Руане пройдет с 14 по 20 апреля, призовой фонд соревнований составит 275 тысяч долларов.

Осака прокомментировала победу над Стародубцевой в первом круге турнира в Маями

По теме
yellow-arrow
Сегодня Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Маями
yellow-arrow
Осака прокомментировала победу над Стародубцевой в первом круге турнира в Маями
yellow-arrow
Украинка Стародубцева дала бой Осаке, но выбыла из турнира в Майами
Элина Свитолина Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости