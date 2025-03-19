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Две украинские теннисистки сыграют на турнире серии WTA250 в Руане
Будем болеть за девушек
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки примут участие в розыгрыше турнира серии WTA250 в Руане (Франция). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Так, наше государство представят Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Имена первых соперниц наших девушек будут известны позже.
Турнир в Руане пройдет с 14 по 20 апреля, призовой фонд соревнований составит 275 тысяч долларов.
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