Сегодня Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Маями

Сегодня 19 марта в американском Маями на турнире серии WTA1000 стартуют две представительницы Украины.

Ориентировочно в 02:00 по Киеву на центральном корте соревнований (Stadium) матч первого круга сыграет Ангелина Калинина. Наша спортсменка встретится с "нейтралкой" Викторией Азаренкой. Поединок состоится четвёртым запуском.

В 22:30 свой поединок начнет Даяна Ястремская. Первой соперницей украинки станет швейцарка Белинда Бенчич, встреча пройдет на корте Grandstand также четвёртым запуском.