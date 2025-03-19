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Сегодня Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Маями

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Сегодня Ястремская и Калинина стартуют на турнире в Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 19 марта в американском Маями на турнире серии WTA1000 стартуют две представительницы Украины.

Ориентировочно в 02:00 по Киеву на центральном корте соревнований (Stadium) матч первого круга сыграет Ангелина Калинина. Наша спортсменка встретится с "нейтралкой" Викторией Азаренкой. Поединок состоится четвёртым запуском.

В 22:30 свой поединок начнет Даяна Ястремская. Первой соперницей украинки станет швейцарка Белинда Бенчич, встреча пройдет на корте Grandstand также четвёртым запуском.

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