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Дядя Надаля предложил изменить размеры ракеток в большом теннисе
По его мнению, эти размеры уже не актуальны
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Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема", экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, выступил с предложением изменить размеры ракеток в теннисе.
"В теннисе размер сетки неизменен, в то время как средний рост игроков увеличился с 1,75 м в моё время до 1,90 м в нынешнее. Значение сетки теряет актуальность всё больше и больше. Я предлагаю уменьшить размер ракеток, потому что изменилась сама природа игры", — приводит слова Тони Надаля Le Monde.
Общий размер ракетки измеряется от основания ручки до конца головки. Обычно для взрослых он составляет от 27 до 29 дюймов (68,5–73,7 см).
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