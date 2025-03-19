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Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Майами

Теннис
Обновлено

Японская теннисистка взяла всего три гейма

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В первом круге она обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Исии ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований Радукану встретится с американкой Эммой Наварро.

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