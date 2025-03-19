Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Майами
Японская теннисистка взяла всего три гейма
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В первом круге она обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Исии ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований Радукану встретится с американкой Эммой Наварро.
Популярное сейчас
- "Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией
- Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
- Матчи сборной Украины будут транслироваться только на MEGOGO
- Созданная Джоковичем PTPA подала в суд на ATP и WTA
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной