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Калинина проиграла на старте турнира в Маями

Теннис
Обновлено

К сожалению, Ангелина борьбу прекратила

Калинина проиграла на старте турнира в Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла "нейтралке" Виктории Азаренко (WTA №32).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1). В активе Ангелины 1 подача на вылет, 1 из 4 реализованный брейк, 1 из 6 отыгранный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Это была третья очная встреча между теннисистками, украинка ни разу так и не смогла победить свою соперницу. В следующем раунде соревнований Азаренка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14).

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