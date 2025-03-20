Калинина проиграла на старте турнира в Маями

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла "нейтралке" Виктории Азаренко (WTA №32).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) . В активе Ангелины 1 подача на вылет, 1 из 4 реализованный брейк, 1 из 6 отыгранный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Это была третья очная встреча между теннисистками, украинка ни разу так и не смогла победить свою соперницу. В следующем раунде соревнований Азаренка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14).