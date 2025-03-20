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Калинина проиграла на старте турнира в Маями
К сожалению, Ангелина борьбу прекратила
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла "нейтралке" Виктории Азаренко (WTA №32).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1). В активе Ангелины 1 подача на вылет, 1 из 4 реализованный брейк, 1 из 6 отыгранный брейк и отсутствие двойных ошибок.
Это была третья очная встреча между теннисистками, украинка ни разу так и не смогла победить свою соперницу. В следующем раунде соревнований Азаренка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14).
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