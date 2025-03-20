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Ястремская проиграла Бенчич в первом круге Маями

Теннис

Чуда не произошло

Ястремская проиграла Бенчич в первом круге Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №42) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (WTA №45).

Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 7-5). В активе Даяны 7 подач на вылет, 4 из 15 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 13 двойных ошибок.

Это была пятая очная встреча между теннисистками, счет 4-1 в пользу Бенчич. В следующем раунде соревнований Белинда сыграет против еще одной украинки Элины Свитолиной (WTA №22).

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