Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская проиграла Бенчич в первом круге Маями
Чуда не произошло
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №42) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (WTA №45).
Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 7-5). В активе Даяны 7 подач на вылет, 4 из 15 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 13 двойных ошибок.
Это была пятая очная встреча между теннисистками, счет 4-1 в пользу Бенчич. В следующем раунде соревнований Белинда сыграет против еще одной украинки Элины Свитолиной (WTA №22).
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Свентек дала широкий комментарий после поражения в полуфинале Indian Wells
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО