Ястремская проиграла Бенчич в первом круге Маями

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №42) уступила на старте турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (WTA №45).

Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 7-5) . В активе Даяны 7 подач на вылет, 4 из 15 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 13 двойных ошибок.

Это была пятая очная встреча между теннисистками, счет 4-1 в пользу Бенчич. В следующем раунде соревнований Белинда сыграет против еще одной украинки Элины Свитолиной (WTA №22).