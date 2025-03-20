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Бенчич поделилась ожиданиями от поединка против Свитолиной

Теннис
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Будет непросто

Бенчич поделилась ожиданиями от поединка против Свитолиной

фото - flashscore.com.ua

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Маями против украинки Элины Свитолиной.

"Вдохновлял ли меня ее камбэк после декрета? Да, конечно, она была одной из тех теннисисток, которые показали мне, что ты можешь справляться с обеими ролями (мамы и теннисистки). Что вернуться в тур после рождения ребенка – это возможно.

Поэтому она точно была одной из тех, кто придал мне смелости сделать то же самое. Поэтому сейчас я в предвкушении того, чтобы сыграть с ней" – сказала швейцарка.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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