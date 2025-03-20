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Чемпионка US Open-2021 прекратила сотрудничество с тренером второй раз за 2025 год
Теннисистка не может подобрать персонал
Getty Images/Global Images Ukraine
60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершила сотрудничество со словацким тренером Владимиром Платеником после одного матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В 2025 году Радукану прекратила работу уже с двумя специалистами.
"Эмма испытывает огромное уважение к Владо и работе, которую они сделали, но она двигалась не совсем в правильном направлении. Теперь Эмма сосредоточена на том, чтобы выступить как можно лучше в Майами, после уверенного старта, и продолжит искать подходящего тренера", — приводит слова представителя Радукану Tennis365.
По информации источника, Платеник заявлял, что работа Радукану была «тренерским самоубийством».
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