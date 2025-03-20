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Просто без шансов. Кори Гауфф обыграла чемпионку AO-2020, не проиграв ни единого гейма на турнире в Майами
Для этого ей понадобилось всего 47 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф убедительно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче первого круга Гауфф (3) разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин (46-я ракетка мира).
Майами. Второй круг
Кори Гауфф - Софья Кенин 6:0, 6:0
Встреча Гауфф с Кенин продлилась 47 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Далее в Майами Гауфф предстоит сразиться с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Саккари (Греция).
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