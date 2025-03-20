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Просто без шансов. Кори Гауфф обыграла чемпионку AO-2020, не проиграв ни единого гейма на турнире в Майами

Теннис

Для этого ей понадобилось всего 47 минут

Просто без шансов. Кори Гауфф обыграла чемпионку AO-2020, не проиграв ни единого гейма на турнире в Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф убедительно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга Гауфф (3) разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин (46-я ракетка мира).

Майами. Второй круг

Кори Гауфф - Софья Кенин 6:0, 6:0

Встреча Гауфф с Кенин продлилась 47 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Далее в Майами Гауфф предстоит сразиться с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Саккари (Греция).

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