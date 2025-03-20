Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых тысячниках до 22 лет

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 57-ю победу в карьере на хардовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в Майами (США). В матче второго круга Гауфф разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:0, 6:0.

Это победа позволила Гауфф установить рекорд WTA-тура по количеству победу на хардовых "тысячниках" среди теннисисток в возрасте до 22 лет с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Теннисистки с наибольшим количеством побед на хардовых "тысячниках" до достижения 22 лет:

Кори Гауфф (США) – 57;

Каролина Возняцки (Дания) – 56;

Виктория Азаренко (-) – 40;

Ига Швёнтек (Польша) – 34;

Анастасия Павлюченкова (-) – 34;

Наоми Осака (Япония) – 34.