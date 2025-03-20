Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых тысячниках до 22 лет
Просто невероятный матч в исполнении американской теннисистки
Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 57-ю победу в карьере на хардовых турнирах категории WTA-1000.
Это произошло в Майами (США). В матче второго круга Гауфф разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:0, 6:0.
Это победа позволила Гауфф установить рекорд WTA-тура по количеству победу на хардовых "тысячниках" среди теннисисток в возрасте до 22 лет с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.
Теннисистки с наибольшим количеством побед на хардовых "тысячниках" до достижения 22 лет:
Кори Гауфф (США) – 57;
Каролина Возняцки (Дания) – 56;
Виктория Азаренко (-) – 40;
Ига Швёнтек (Польша) – 34;
Анастасия Павлюченкова (-) – 34;
Наоми Осака (Япония) – 34.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Созданная Джоковичем PTPA подала в суд на ATP и WTA
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной