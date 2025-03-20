  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых тысячниках до 22 лет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых тысячниках до 22 лет

Теннис

Просто невероятный матч в исполнении американской теннисистки

Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых тысячниках до 22 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 57-ю победу в карьере на хардовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в Майами (США). В матче второго круга Гауфф разгромила чемпионку Australian Open – 2020 соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:0, 6:0.

Это победа позволила Гауфф установить рекорд WTA-тура по количеству победу на хардовых "тысячниках" среди теннисисток в возрасте до 22 лет с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Теннисистки с наибольшим количеством побед на хардовых "тысячниках" до достижения 22 лет:

Кори Гауфф (США) – 57;

Каролина Возняцки (Дания) – 56;

Виктория Азаренко (-) – 40;

Ига Швёнтек (Польша) – 34;

Анастасия Павлюченкова (-) – 34;

Наоми Осака (Япония) – 34.

По теме
yellow-arrow
Просто без шансов. Кори Гауфф обыграла чемпионку AO-2020, не проиграв ни единого гейма на турнире в Майами
yellow-arrow
Чемпионка US Open-2021 прекратила сотрудничество с тренером второй раз за 2025 год
yellow-arrow
Бенчич поделилась ожиданиями от поединка против Свитолиной
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости