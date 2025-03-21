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Ник Кирьос призвал добавить Мастерс в Майами в список турниров серии Большого шлема

Теннис

Австралиец считает этот турнир самым лучшим

Ник Кирьос призвал добавить Мастерс в Майами в список турниров серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос назвал хардовый турнир в Майами лучшим в категории "Мастерс".

"Это, безусловно, лучший турнир "Мастерс" в мире, даже близко нет ничего подобного. Он должен стать пятым турниром "Большого шлема". Давайте просто сделаем это прямо сейчас", — сказал Кирьос в эфире Tennis Channel 2.

Напомним, что 20 марта в Майами Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга "Мастерса" он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4.

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Ник Кирьос
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