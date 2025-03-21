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Джокович: Я бы очень хотел, чтобы мы с Кирьосом ещё раз выступили в парном разряде

Теннис

Серб возлагает большие надежды на турнир в Белграде

Джокович: Я бы очень хотел, чтобы мы с Кирьосом ещё раз выступили в парном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о желании снова сыграть в парном разряде с австралийцем Ником Кирьосом.

"Я бы очень хотел, чтобы мы ещё раз выступили в парном разряде. Позже в этом году у нас будет турнир в Белграде, планирую сыграть с ним. Не знаю, планирует ли он приехать, так что, может быть, да, может быть, нам стоит сделать это", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, Новак Джокович и Ник Кирьос сыграли в паре на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

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