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Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Майами

Теннис

Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче

Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Майами

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла француженку Каролин Гарсию.

Майами. Второй круг

Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 6:2, 7:6

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Швёнтек семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-понйтов из восьми заработанных. На счету Гарсии два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Швёнтек встретится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Питон Стирнс (США).

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Ига Швёнтек
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