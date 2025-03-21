Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла француженку Каролин Гарсию.

Майами. Второй круг

Ига Швёнтек - Каролин Гарсия 6:2, 7:6

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Швёнтек семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-понйтов из восьми заработанных. На счету Гарсии два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Швёнтек встретится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Питон Стирнс (США).