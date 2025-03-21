Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг "Мастерса" в Майами. Во втором круге он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.

Майами. Второй круг

Гаэль Монфис - Иржи Легечка 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Монфис 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Монфис встретится с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром