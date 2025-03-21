Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку
Французский теннисист добыл тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг "Мастерса" в Майами. Во втором круге он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.
Майами. Второй круг
Гаэль Монфис - Иржи Легечка 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Монфис 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Монфис встретится с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром
Популярное сейчас
- Куртуа: Мы говорили с Луниным после матча. Надеюсь, что в воскресенье Бельгия забьет больше
- Леоненко: Не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Чемпионка US Open-2021 прекратила сотрудничество с тренером второй раз за 2025 год
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО