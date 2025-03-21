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Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Майами
Серб провел отличный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел в третий круг "Мастерса" в Майами (США). Во втором круге он обыграл австралийца Ринки Хидзикату.
Майами. Второй круг
Новак Джокович - Ринки Хидзиката 6:0, 7:6 (7:1)
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Джокович восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Хидзикаты два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
Далее Новак Джокович сразится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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