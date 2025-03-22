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Новак Джокович обошёл Рафаэля Надаля по количеству матчей на Мастерсах
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Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович обошёл испанца Рафаэля Надаля по количеству матчей в рамках "Мастерсов". Серб провёл 501-й поединок.
В топ-5 по этому показателю входят Роджер Федерер (489), Энди Маррей (331) и Давид Феррер (331).
Во втором круге "Мастерса" в Майами Джокович обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1). Далее серб сразится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи.
Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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