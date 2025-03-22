Свитолина уничтожила Бенчич во втором круге турнира в Маями

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) победила во втором круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка уверенно одолела швейцарку Белинду Бенчич (WTA №45).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) . В активе Элины 4 подачи на вылет, 5 из 5 реализованных брейки, 3 из 3 отыгранных брейки, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

Это была пятая очная встреча между теннисистками, счет 3-2 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA №14).