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Свитолина уничтожила Бенчич во втором круге турнира в Маями
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) победила во втором круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка уверенно одолела швейцарку Белинду Бенчич (WTA №45).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-2). В активе Элины 4 подачи на вылет, 5 из 5 реализованных брейки, 3 из 3 отыгранных брейки, а в пассиве – 2 двойные ошибки.
Это была пятая очная встреча между теннисистками, счет 3-2 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA №14).
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