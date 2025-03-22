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Костюк в тяжелом трехсетовом поединке побеждает Биррел во втором круге Маями

Теннис

Выдержала и добилась своего

Костюк в тяжелом трехсетовом поединке побеждает Биррел во втором круге Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №29) победила во втором круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). На старте соревнований наша спортсменка одолела австралийку Кимберли Биррел (WTA №68).

Счет матча 2-1 (7-5; 4-6; 6-3). В активе Марты 3 подачи на вылет, 7 из 9 реализованных брейков, 8 из 13 отыгранных брейков, а в пассиве – 8 двойных ошибок.

Это была первая очная встреча между теннисистками, счет 1-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Марта сыграет против "нейтралки" Анны Блинковой (WTA №85).

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