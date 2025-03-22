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Алькарас сенсационно проиграл на старте турнира в Маями

Теннис
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Алькарас сенсационно проиграл на старте турнира в Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас проиграл в матче 1/32 финала турнира серии АТР1000 в Маями (США). В своем первом поединке "Карлито" уступил представителю Бельгии Давиду Гоффену (АТР №55).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-3) в пользу Гоффена, в активе которого 3 подачи на вылет, 23 виннера, 4 из 7 реализованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, а в пассиве – 2 двойных ошибок.

Испанец впервые с прошлогоднего US Open проиграл сопернику, не входящему в ТОП-50 и впервые с 2021 года не смог выиграть матч в Маями. Это была четвертая очная встреча спортсменов, счет стал ничейным.

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