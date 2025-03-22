Джокович прокомментировал победу на старте турнира в Маями

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче 1/32 финала турнира серии АТР1000 в Маями над австралийцем Ринки Хиджикатой.

– Что вы чувствовали, играя свой первый матч за шесть лет в Маями, где вы создали столько истории?

– Это было прекрасно, это идеальное начало турнира. Как вы сказали, шесть лет – это слишком долго. Я рад был выйти на корт и, надеюсь, смогу выступить лучше, чем на последних нескольких турнирах. Знаете, с момента последнего матча в Индиан-Уэллс прошло две недели, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы поработать над своей игрой. Думаю, это положительно сказалось на моем сегодняшнем выступлении, особенно если говорить о 1,5 сетах. Это был почти безупречный теннис. Я очень доволен тем, как чувствовал себя и играл на корте.

– Насколько важен был этот удачный старт, особенно после того, как вы прошли?

– О, очень важно. Я хотел сказать о себе. Показать и самому себе, и другим, что я все еще могу играть на высоком уровне. Я проиграл два турнира в первых раундах, поэтому очень хотел победить в первом матче на Miami Open. Как я уже говорил, это был идеальный теннис почти в 1,5 сета. Я думаю, что он добавил в игре, так что во втором сете мы заслуженно перешли на тай-брейк. А потом я отлично его отыграл. В общем, всегда есть над чем работать, но для меня дело в том, чтобы просто поддерживать этот уровень тенниса и пытаться стать еще лучше, если я смогу уже по ходу турнира.