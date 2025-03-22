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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможности увидеть в финале ЛЧ два топ-клуба Ла Лиги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в прошлом сезоне завершил свою профессиональную карьеру в большом теннисе для ESPN, высказался о возможности увидеть в финале ЛЧ "Барсу" и "Реал".
"Для испанского футбола это была бы бомба. Но нельзя думать о финале, когда ты находишься в четвертьфинале.
"Барселона" играет в захватывающий футбол, но никто не считает "Реал" мертвым, ведь они продолжают бороться за все трофеи до конца", — цитирует ESPN Рафаэля Надаля.
Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ "Барселона" сыграет против дортмундской "Боруссии" 9 и 15 апреля, а "Реал" - против "Арсенала" 8 и 16 апреля.
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