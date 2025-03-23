Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи третьего круга турнира в Маями

Сегодня, 23 марта, две представительницы Украины будут играть в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями.

Первой в бой отправится Элина Свитолина (WTA №22). В 1/16 финала наша спортсменка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14). Матч начнется первым запуском в 17:00 по Киеву.

Приблизительно в 18:30 вторым запуском свой поединок начнет Марта Костюк (WTA №29). За 1/8 финала украинка будет бороться против "нейтралки" Анны Блинковой (WTA №85).