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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи третьего круга турнира в Маями

Теннис
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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи третьего круга турнира в Маями

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 марта, две представительницы Украины будут играть в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями.

Первой в бой отправится Элина Свитолина (WTA №22). В 1/16 финала наша спортсменка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14). Матч начнется первым запуском в 17:00 по Киеву.

Приблизительно в 18:30 вторым запуском свой поединок начнет Марта Костюк (WTA №29). За 1/8 финала украинка будет бороться против "нейтралки" Анны Блинковой (WTA №85).

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Элина Свитолина Марта Костюк
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