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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи третьего круга турнира в Маями
Болеем за девушек
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 марта, две представительницы Украины будут играть в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями.
Первой в бой отправится Элина Свитолина (WTA №22). В 1/16 финала наша спортсменка сыграет против чешки Каролины Муховой (WTA №14). Матч начнется первым запуском в 17:00 по Киеву.
Приблизительно в 18:30 вторым запуском свой поединок начнет Марта Костюк (WTA №29). За 1/8 финала украинка будет бороться против "нейтралки" Анны Блинковой (WTA №85).
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