Свитолина и Монфис рассказали, как поддерживают друг друга во время матчей

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, рассказали, как смотрят матчи друг друга.

– Мы все знаем, какое давление бывает в теннисе. Когда вы играете – вы больше нервничаете на корте или когда смотрите матчи друг друга?

Монфис: Однозначно, когда смотришь.

– Потому что ты не контролируешь ситуацию, да?

Монфис: Именно. Когда ты не контролируешь происходящее, это уже тяжело. Для меня это действительно непросто.

Свитолина: Да, и для меня тоже. Когда смотришь, ты не знаешь, чего ждать от другого и…

– А вы умеете смотреть спокойно? Если, например, Гаэль сыграет не самый удачный мяч – вы сохраняете покерфейс или даете эмоциям выйти наружу?

Свитолина: Ну, иногда, конечно, показываю…

Монфис: Она все время говорит мне, что я должен играть более агрессивно. А вы сами понимаете – это не так-то просто. Давай, пробей этот мяч – она каждый раз повторяет это.

Свитолина: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда так нервничаешь. Иногда просто не выходит – эмоции вырываются наружу.

Монфис: А мне, напротив, нужно держать личность. Знаете, как говорится: "счастливая жена – счастливый брак". Я ничего не могу показывать, сижу на стуле и вообще не двигаюсь. Если хоть немного шевельнусь – она сразу поймет. У нее сразу этот взгляд. Вы знаете, о чем я.