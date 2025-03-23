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Свитолина и Монфис рассказали, как поддерживают друг друга во время матчей
Очень смешно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, рассказали, как смотрят матчи друг друга.
– Мы все знаем, какое давление бывает в теннисе. Когда вы играете – вы больше нервничаете на корте или когда смотрите матчи друг друга?
Монфис: Однозначно, когда смотришь.
– Потому что ты не контролируешь ситуацию, да?
Монфис: Именно. Когда ты не контролируешь происходящее, это уже тяжело. Для меня это действительно непросто.
Свитолина: Да, и для меня тоже. Когда смотришь, ты не знаешь, чего ждать от другого и…
– А вы умеете смотреть спокойно? Если, например, Гаэль сыграет не самый удачный мяч – вы сохраняете покерфейс или даете эмоциям выйти наружу?
Свитолина: Ну, иногда, конечно, показываю…
Монфис: Она все время говорит мне, что я должен играть более агрессивно. А вы сами понимаете – это не так-то просто. Давай, пробей этот мяч – она каждый раз повторяет это.
Свитолина: Честно говоря, трудно сохранять покерфейс, когда так нервничаешь. Иногда просто не выходит – эмоции вырываются наружу.
Монфис: А мне, напротив, нужно держать личность. Знаете, как говорится: "счастливая жена – счастливый брак". Я ничего не могу показывать, сижу на стуле и вообще не двигаюсь. Если хоть немного шевельнусь – она сразу поймет. У нее сразу этот взгляд. Вы знаете, о чем я.
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