Свитолина победила Мухову и вышла в 1/8 финала турнира в Маями

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). Во втором поединке соревнований наша спортсменка одолела чешку Каролину Мухову (WTA №14).

Счет матча 2-1 (6-2; 3-6; 6-2) . В активе Элины 6 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Это была третья очная встреча между теннисистками, счет 3-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против победительницы матча Свентек/Мертенс.