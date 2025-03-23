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Свитолина победила Мухову и вышла в 1/8 финала турнира в Маями

Теннис
Обновлено

Трудный матч

Свитолина победила Мухову и вышла в 1/8 финала турнира в Маями

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). Во втором поединке соревнований наша спортсменка одолела чешку Каролину Мухову (WTA №14).

Счет матча 2-1 (6-2; 3-6; 6-2). В активе Элины 6 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

Это была третья очная встреча между теннисистками, счет 3-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против победительницы матча Свентек/Мертенс.

Напомним, ранее Свитолина и Монфис рассказали, как поддерживают друг друга во время матчей.

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Элина Свитолина Каролина Мухова
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