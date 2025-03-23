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Костюк уничтожила россиянку Блинкову в матче 1/16 финала Маями

Теннис

Не оставила шансов

Костюк уничтожила россиянку Блинкову в матче 1/16 финала Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №29) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). Во втором поединке соревнований наша спортсменка одолела "нейтралку" Анну Блинкову (WTA №85).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1). В активе Марты 5 подач на вылет, 5 из 7 реализованных брейки, 2 из 3 отыгранных брейка, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистками, счет 1-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Марта сыграет против победительницы матча Калинская/Пегула.

Напомним, ранее Свитолина и Монфис рассказали, как поддерживают друг друга во время матчей.

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