Костюк уничтожила россиянку Блинкову в матче 1/16 финала Маями

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №29) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Маями (США). Во втором поединке соревнований наша спортсменка одолела "нейтралку" Анну Блинкову (WTA №85).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) . В активе Марты 5 подач на вылет, 5 из 7 реализованных брейки, 2 из 3 отыгранных брейка, а в пассиве – 3 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистками, счет 1-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Марта сыграет против победительницы матча Калинская/Пегула.