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Свентек поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной

Теннис
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Будет тяжело

Свентек поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала турнира в Маями против украинки Элины Свитолиной (WTA №22).

"На 100% это будет сложный матч. Все наши предыдущие встречи всегда были физически тяжелыми. Элина - очень опытная теннисистка, она уже прошла через все, поэтому… Я просто постараюсь хорошо подготовиться тактически и выложиться на максимум. Насколько я помню, мы с ней не играли после Уимблдона, не правда ли?

А, точно, играли же в Дубае. Ну хорошо, надо освежить это в памяти. В любом случае, матч точно будет непростой, так что просто выложусь по полной" – сказала Ига.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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