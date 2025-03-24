  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина – о матче со Свентек: Мы знаем игру друг друга, мне предстоит многое сделать
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина – о матче со Свентек: Мы знаем игру друг друга, мне предстоит многое сделать

Теннис

Концентрация и самоотдача

Свитолина – о матче со Свентек: Мы знаем игру друг друга, мне предстоит многое сделать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) прокомментировала победу в матче 1/16 финала турнира в Маями и поделилась ожиданиями от поединка против Иги Свентек (WTA №2).

"Я однозначно ждала от нее большой борьбы, она всегда может создать игру на корте. В первом сете я играла очень хорошо, а дальше она смогла вернуться в матч во второй партии, сделала брейк и очень хорошо подала на сет. Поэтому мне нужно было оставаться очень сосредоточенной, следовать моему плану на игру. Я очень рада тем, как сыграла в третьем сете. Я пыталась сосредотачиваться на каждом розыгрыше, потому что только несколько очков здесь и там могут решить результат матча. Я была рада, что смогла так отыграть на подаче.

По поводу следующего матча против Иги Швентек, я скажу, что мы знаем игру друг друга, мы уже сыграли несколько матчей. Что касается себя я чувствую, что мне нечего терять, я могу только получить. Я попытаюсь восстановиться, ведь мы играем уже завтра. Да, попробую подготовить план, пообщаюсь со своим тренером. Попробую быть готовой для игры с ней, потому что у нее сильный теннис, она большая чемпионка и знает, как побеждать. Конечно, мне предстоит многое сделать, чтобы ее преодолеть, но я готова к этому" – сказала Элина.

Свентек поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной

По теме
yellow-arrow
Свентек поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной
yellow-arrow
Костюк уничтожила россиянку Блинкову в матче 1/16 финала Маями
yellow-arrow
Свитолина победила Мухову и вышла в 1/8 финала турнира в Маями
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости