Свитолина – о матче со Свентек: Мы знаем игру друг друга, мне предстоит многое сделать

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) прокомментировала победу в матче 1/16 финала турнира в Маями и поделилась ожиданиями от поединка против Иги Свентек (WTA №2).

"Я однозначно ждала от нее большой борьбы, она всегда может создать игру на корте. В первом сете я играла очень хорошо, а дальше она смогла вернуться в матч во второй партии, сделала брейк и очень хорошо подала на сет. Поэтому мне нужно было оставаться очень сосредоточенной, следовать моему плану на игру. Я очень рада тем, как сыграла в третьем сете. Я пыталась сосредотачиваться на каждом розыгрыше, потому что только несколько очков здесь и там могут решить результат матча. Я была рада, что смогла так отыграть на подаче.

По поводу следующего матча против Иги Швентек, я скажу, что мы знаем игру друг друга, мы уже сыграли несколько матчей. Что касается себя я чувствую, что мне нечего терять, я могу только получить. Я попытаюсь восстановиться, ведь мы играем уже завтра. Да, попробую подготовить план, пообщаюсь со своим тренером. Попробую быть готовой для игры с ней, потому что у нее сильный теннис, она большая чемпионка и знает, как побеждать. Конечно, мне предстоит многое сделать, чтобы ее преодолеть, но я готова к этому" – сказала Элина.