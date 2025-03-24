Костюк: Конечно, дальше будет сложнее, но я рада, что уже вышла на эту стадию турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №29) прокомментировала победу в матче 1/16 финала турнира в Маями.

"Это был один из лучших матчей, которые я провела в последнее время. Очень приятно иногда выигрывать так уверенно.

Как прошла моя адаптация к Маями? Трудно сказать. Наверное, мне помогло то, что я рано вылетела в Индиан-Уэллс, поэтому у меня было больше времени, чтобы подготовиться здесь. Я тренировалась больше недели до первого матча. Первая встреча прошла не идеально, потому что, на мой взгляд, тренировки и матчи – это совсем разные вещи. Даже если тебе кажется, что ты привык к условиям, матч может пойти иначе.

Конечно, дальше будет только сложнее, но я рада, что уже вышла на стадию турнира, где мне придется встречаться с сильнейшими теннисистками мира. Именно такие матчи помогают мне становиться лучше, именно в них я проверяю себя по-настоящему. Хотя, конечно, я стараюсь выкладываться и проверять свои силы ежедневно на тренировках, но только поединки с такими соперницами являются испытаниями, ради которых мы все работаем" – сказала Марта.